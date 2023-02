L’émission Politique sur France 2 : le débat avec Marine Le Pen en direct et replay

L’émission Politique sur France 2 : Voir le débat avec Marine Le Pen en direct ou en replay vidéo > C’est désormais devenu une habitude sur la chaîne France 2, le téléspectateur retrouve une émission spéciale ; l’émission Politique, qui offre du temps de parole à un homme politique.

C’est dans le cadre des élections présidentielles de 2017 ; dont le premier tour aura lieu le 23 avril 2017 et le second tour le 7 mai 2017, que David Pujadas, Léa Salamé et Karim Rissouli feront intervenir un homme (ou une femme) politique d’envergure nationale.

Pour l’émission Politique de ce soir, c’est Marine Le Pen ; Présidente du Front National et candidate à l’élection présidentielle de 2017 qui devrait, selon toute vraisemblance, intervenir au cours de la soirée.

Lorsque l’on regarder les actualités des derniers jours et semaines ; entre l’actualité internationale et la primaire de la gauche, les sujets que l’on qualifiera d’épineux ne devraient pas manquer.

Dans le fil de la soirée, c’est un maire qui devrait interpeller Marine Le Pen ; l’invitée de l’émission Politique, et le questionnera sur le quotidien de ses administrés.

L’émission Politique est à regarder sur France 2. Il est aussi possible de voir le débat avec Marine Le Pen en direct à la TV, ou en replay vidéo sur Internet ensuite.

S’en suit un débat avec trois Français et mené par Karim Rissouli, tandis que François Lenglet viendra décortiquer les choix économiques de l’invité.

Puis, comme à l’accoutumer, Charline Vanhoenacker clôturera l’émission avec un billet d’humeur carte blanche ; n’oublions pas non plus que tout au long de la soirée de l’émission Politique sur France 2, l’on aura, en direct, l’opinion sur les réseaux sociaux.