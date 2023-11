L’émission Attentats les urgences en première ligne sur France 3 : Regarder le docu en replay > Après les attentats qui ont marqué la France, il était normal de voir des émissions / docu sur le sujet. Parfois choquants, ces derniers permettent de mieux comprendre ce qu’il s’est passé, parfois d’un point de vue différent.

Ainsi, France 3 livre un docu inédit nommé Attentats, les urgences en première ligne. Il y a un an, les attentats du 13 novembre auront fait 130 morts et 413 blessés. Seules quatre personnes soignées, dans un état désespéré, finiront par décéder ; voici finalement la preuve parfaite que les secours ont répondu présent.

Lors de cette nuit ; tragique, médecins, infirmiers, aides-soignants, urgentistes et pompiers ont travaillé des heures entières pour sauver le plus grand nombre possible de vies.

Pourtant, tous n’étaient pas prêts psychologiquement à affronter de telles blessures. Très loin de se sentir des héros, tous ces hommes et ces femmes ont surmonté la vision de corps mutilés, tout en gardant leur sang-froid.

L'émission Attentats les urgences en première ligne sur France 3 : Regarder le docu en replay

Cette nuit-là, ils ont réussi à opérer, mais aussi à gérer le désarroi et le stress des familles.

Vous pouvez voir l’émission Attentats les urgences en première ligne sur France 3 à partir de 20 heures 50, mais vous pouvez également regarder le docu en replay sur Internet, dès que vous le souhaitez.

Depuis cette nuit justement, nombreuses sont les blessures et les plaies de ces hommes et femmes. Si réussir à oublier n’est pas encore à l’ordre du jour, ils sont quelques-uns à avoir accepté de témoigner de leur courage, mais aussi de leurs angoisses et faiblesses.

