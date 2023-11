Voir une ambition intime sur M6 : Documentaire avec Jean-Luc Mélenchon et François Fillon

Voir une ambition intime sur M6 : Documentaire avec François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Alain Juppé > Après une première émission d’Une ambition intime dirigée par Karine Le Marchand, la chaîne M6 délivre un nouveau documentaire, avec d’autres personnalités politique.

Alors que la grande première de l’émission une ambition intime venait faire polémiquer certains représentants politiques, Karine Le Marchand retrouve un divan pour dresser, une nouvelle fois, une série de portraits d’hommes politiques, qui se veulent plus humains et authentiques que politique. Parfois drôles, ces portraits dévoilent celles, et ceux, qui aspirent à accéder à la plus haute fonction de la République.

Mais alors, qui sont ces hommes et ces femmes qui souhaitent plus que tout nous gouverner ? Dans une ambition intime sur M6, ces personnalités ont l’occasion de prendre la parole pour dévoiler bien plus que l’aspect politique.

Enfance, histoire, ou encore passions, tout se dévoile aux téléspectateurs à travers le témoignage de leurs proches, et l’on découvre leur personnalité et les ressorts de leur ambition.

Comme lors de la première soirée d’une ambition intime sur M6, ce sont quatre portraits qui vont se découvrir ce soir.

Vous pouvez voir une ambition intime sur M6 dès 20 heures 55, qui met en avant un documentaire avec François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Alain Juppé ; sachez que le contenu sera également disponible en replay vidéo.

Cette soirée permet alors d’avoir un aperçu du tempérament de ces quatre hommes, permettant de mieux comprendre de quelle façon ils incarnent les idéaux qu’ils ont choisi de porter en vu de la prochaine élection Présidentielle de 2017.

