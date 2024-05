Politiques : Ils connaissent la chanson sur France 3 C’est ici et c’est étonnant > Place à une émission sur France 3 qui permettra aux téléspectateurs de mieux connaître les personnalités politiques, notamment grâce à un retour sur des moments passés, en chansons.

Ce soir, ils sont cinq personnalités du monde politique et s’autorisent, le temps d’une émission, de passer dans le confessionnal de Mireille Dumas.

Le temps d’une chanson, d’un air de guitare ou encore d’une simple ritournelle, ces personnalités politiques se tournent vers leur passé pour nous faire part de la bande-son qui collerait le mieux à leur existence.

Au cours de cette soirée, l’on pourrait par exemple découvrir quelle est la chanson préférée de Rachida Dati ; il faut alors se tourner vers le titre Être une femme, de Michel Sardou.

Politiques : Ils connaissent la chanson sur France 3 ce 9 mai

De son côté, François Bayrou s’est, lui aussi, prêté à l’expérience et c’est vers la chanson Les enfants du Pirée que sa tendresse ressort. Chantée par Dalida, le titre lui rappel ses premiers émois de garçon.

L’émission Politiques : Ils connaissent la chanson, est à regarder dès 20 heures 55 sur France 3, ce lundi 9 mai 2016. Loin d’être terminée, la soirée se poursuit avec un véritable fan de tango, Jean-Luc Mélenchon. L’on découvrira rapidement qu’il est sensible au titre Alors on danse, un message optimiste de Stromae. Enfin, Jean-Pierre Raffarin est un véritable amateur de Jonnhy Hallyday et de son titre Que je t’aime, tandis que Cécile Duflot ne jure que par Corynne Charby et son titre Pile ou Face.

