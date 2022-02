Le Japon a du mal à se remettre de la catastrophe de Fukushima

Le Japon observe le troisième anniversaire de la tragique catastrophe du tremblement de terre et le tsunami qui a fait plus de 18000 entre victimes et disparus et provoqué une crise nucléaire, le pays reste divisé sur l’avenir de l’énergie nucléaire.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et l’empereur Akihito participaient mardi à un hommage commémoratif à Tokyo de deuil pour les victimes de la catastrophe, qui marque le moment où le tremblement de terre de 9,0 magnitude a frappé il y a trois ans.

Dans le nord du Japon, où la crise de la centrale de Fukushima de Dia-ichi a ruiné des communautés entières, les résidents ont tenu leurs propres hommages commémoratifs pour les victimes.

La triple catastrophe du tremblement de terre, le tsunami et la crise nucléaire tué a fait 15 884 victimes et 2 636 portés disparus sur la côte nord du Japon, selon les chiffres les plus récents. En tout, près de 19.000 personnes sont mortes ou sont toujours portées disparues à travers le pays.

Tokyo a affecté 180 milliards d’euros pour la reconstruction et les travaux sont toujours en cours.

Mais le Japon se bat toujours pour restaurer les communautés touchées par le tsunami et nettoyer le rayonnement des effondrements nucléaires multiples à Fukushima.

Près de 270 000 personnes dans la région sont incapables de rentrer à la maison en raison de la contamination radioactive. La pénurie de travailleurs qualifiés et du matériel ont également retardé les travaux.

Des employés de Tepco mesurent la radioactivité dans la salle de contrôle des unités 1 et 2 de la centrale atomique Fukushima Daiichi, le 10 mars 2014.

