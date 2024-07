Avec du vin rouge à 116 dollars que Dominique Strauss-Kahn savoure sa liberté

L’ex-patron du Fonds monétaire international (FMI), Dominique Strauss-Kahn a retrouvé sa liberté après environ 45 jours de polémiques intenses. Une liberté qui a le mérite de se fêter dans un restaurant new-yorkais, dont Madona fréquente.

En effet, Dominique Strauss-Kahn a choisi de savourer ses premiers moments de liberté avec des pâtes aux truffes noires à 100 dollars et du vin rouge Brunello Di Montalcino à 116 dollars la bouteille, une addition à environ 600 dollars pour DSK, sa femme, Anne Sinclair, et deux amis. Bref, une somme minime par rapport aux dizaines de milliers de dollars qu’il a payé pour une liberté surveillée.

Dominique Strauss-Kahn peut désormais recevoir chez lui les invités qu’il souhaite, il peut aller où bon lui semble tant qu’l reste aux Etats Unis et n’a plus à voir des gardes devant sa résidence. C’est ainsi que le juge Michael Obus ait décidé après l’audience, suite à laquelle DSK est sorti souriant et détendu face aux journalistes, à 19h15.

Quant au procureur Cyrus Vance Jr, il n’a pas abandonné les charges pesant contre DSK. Ce dernier est donc toujours accusé de crimes sexuels et Nafissatou Diallo reste une victime présumée avec une crédibilité ébranlée après la révélation par le New York Times de la teneur exacte du coup de téléphone passé par Nafissatou Diallo 28 heures après qu’elle ait affirmé avoir été agressée. Une conversation au cours de laquelle la plaignante affirmait à un petit ami emprisonné: “Ne t’inquiètes pas, ce type a plein d’argent. Je sais ce que je fais.”

