Indonésie: l’éruption du volcan Sinaburg cause la mort de plus de quatorze personnes

L’éruption du volcan Sinaburg de l’île de Sumatra, à l’ouest de l’Indonésie, cause la mort de plus de 14 personnes parmi lesquelles se trouvaient dont 4 élèves. Il y a déjà plusieurs mois que l’activité du volcan était anormale. Et voilà qu’hier son intensification entraîne une éruption spectaculaire.

On recense 130 volcans en activité Indonésie constituant un archipel appelé la « ceinture de feu ». Le volcan Sinaburg d’une hauteur de2.460 mètres dont l’activité s’est amplifiée ces derniers temps a fait parler de lui hier. En effet, l’irruption de ce volcan a tué plus de quatorze personnes, ces derniers sont morts noyés dans la brume de cendres brûlantes.

Les photos prises sur l’île de Sumatra exposent des scènes qui le moins qu’on puisse dire est qu’ils font mal au cœur. En effet, on y voit des cadavres couverts de cendres au bord et des secouristes portant des masques de protection tentent en vain de les dégager de là.

Cette éruption volcanique n’est heureusement pas la plus meurtrière rappelez-vous celle du Merapi en 2010, localisé près de la ville de Yogyakarta dans le centre de Java , elle avait fait plus de 350 morts.

