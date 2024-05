La porte des négociations de la date des élections reste ouverte

Entre le 24 juillet et le 16 octobre 2011, le débat continue sans prendre une décision finale pour remettre la machine en marche et tracer les check-points vers les élections de l’Assemblée Nationale Constituante. Le gouvernement provisoire a affirmé, dimanche 29 mai 2011, que la porte est ouverte aux négociations et à la concertation, en vue de favoriser la réussite du plus important rendez-vous électoral depuis l’indépendance de la Tunisie et l’instauration des fondements de la démocratie et du pluralisme dans le pays.

M. Moez Sinaoui, chargé de la communication du Premier ministère a déclaré que “la date du 24 juillet prochain constitue une feuille de route et une position du principe, pour préparer cette importante échéance politique”.

M. Sinaoui a déclaré par ailleurs que “le gouvernement est aujourd’hui soucieux de trouver un consensus entre les différentes parties pour fixer la date des élections de la constituante”. Ces différentes parties, selon M. Sinaoui, sont la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, la réforme politique et la transition démocratique; l’instance supérieure indépendante pour les élections et les différentes forces politiques.

Le peuple, partie la plus intéressée par cette date, reste pour le moment divisé entre certains qui s’attachent à la première date, le 24 juillet 2011, et d’autres qui voient en ce report le meilleur moyen pour assurer des élections transparentes.

Bien que le gouvernement ait donné son mot la semaine dernière, l’Instance indépendante pour les élections reste attachée à un report, précisément pour des élections le 16 octobre 2011.

