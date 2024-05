Tous les moyens sont bons pour s’emparer du pouvoir

Marketing politique, un terme qui a été évoqué à maintes reprises lors des élections des États Unis en 2008, quand le Président actuel, Barack Obama a mené une campagne exemplaire pendant laquelle il a consacré au marketing un rôle principal. Les partis politiques tunisiens ont compris la leçon et utilisent désormais tous les moyens pour s’emparer du pouvoir et marquer une présence sur tous les fronts.

Les principaux partis qui se sont acharnés dés maintenant sont le Parti Démocrate Progressiste (PDP) et le mouvement Ennahdha. Le premier a débuté une campagne agressive avec des affiches un peu partout, sur les panneaux publicitaires, sur les bus de la société nationale des transports (SNT), sur le sites web, etc. Plusieurs ont trouvé cela choquant et ont qualifié le PDP par le prochain RCD, le parti dissout du président déchu Zine El Abidine Ben Ali.

Quant au mouvement Ennahdha, ses dirigeants multiplient meeting après meeting, des actions ayant pour but de s’approcher de la population tunisienne en organisant des séances de rattrapage pour les lycéens du bac, finalement, une photo circule ces derniers jours montrant des sacs-cadeaux avec un lot de parfums contre-faits où nous pouvons lire J’ardore au lieu de J’adore de Christian Dior.

Nous avons contacté le mouvement Ennahdha pour avoir plus d’informations concernant cette photo, malheureusement, leur adresse e-mail (contact[AT]nadha.org) n’est plus fonctionnelle.

