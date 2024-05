Le clash Gilbert Naccache et Tarak Ben Ammar

J’ai pris connaissance, avec stupeur, des accusations de M. Gilbert Naccache sur Facebook à mon encontre.

Je ne connais pas cet homme, je ne l’ai jamais rencontré, ni « approché » comme il dit, encore moins « proposé de financer son mouvement politique ». Je n’ai jamais entendu parler de son mouvement, je ne connais ni ses amis, ni ses théories, ni ses idées, ni son parti, ni sa personne. Je ne sais rien de lui, je ne lui ai jamais parlé de ma vie, il m’est parfaitement inconnu. Je ne l’ai vu et entendu pour la première fois de mon existence que dans la vidéo postée sur Facebook.

Attendrais-je le secours de Gilbert Naccache pour me lancer dans la politique ? Tant qu’à financer un parti, j’en aurais simplement créé un moi-même, au moins aurais-je eu l’assurance de ne pas végéter à l’état de groupuscule.

J’ai déjà déclaré publiquement et officiellement, sur la radio Europe 1 et sur Youtube, que, étant associé à une chaîne de télévision, je considérais que cela était incompatible avec une quelconque charge ou candidature politique. Et dans tous les cas, je n’ai jamais envisagé aucun projet de financement de parti politique, de quelque importance qu’il soit. Je répète donc qu’en ce qui me concerne, je n’ai toujours eu qu’une seule et unique vocation, depuis mon jeune âge, les médias et le cinéma.

J’ajoute pour finir, que, durant toute la révolution, je n’ai pas interrompu un seul jour le tournage du film La soif noire, de Jean-Jacques Annaud, avec toute mon équipe tunisienne et celle des grands artistes étrangers, qui ont fait preuve d’un courage et d’une solidarité exemplaires, malgré les terreurs miliciennes. Ce film (qui a coûté 25 millions de dinars, dépensés en grande partie en salaires et en nuitées d’hôtel) a donc permis des milliers d’emplois dans le sud-ouest du pays.

En conséquence, soit M. Naccache a été abusé par des manipulateurs, soit il a été victime d’un trouble de son imagination, soit tout simplement il se venge sur ma personne, pour une raison inconnue, du naufrage de ses ambitions politiques.

Néanmoins, et bien que son cas relève d’un accès de délire, je me vois contraint de l’assigner en justice pour toutes les diffamations proférées dans sa vidéo.

Tarak BEN AMMAR