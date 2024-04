De violents combats de part et d’autre de la frontière tuniso-libyenne à D’hiba

Les forces alliées au dirigeant dictateur libyen Mouamar Kadhafi ont affronté aujourd’hui les insurgés qui se positionnaient sur les frontières sud-tunisiennes du coté libyen. Les partisans du Colonel Kadhafi ont cherché à reprendre le contrôle du point de passage frontalier du D’hiba et ont réussi à reprendre le dessus à l’issue de violents combats.

Des témoins ont rapporté que des projectiles sont tombés près des maisons à D’hiba et qu’un état de peur règne sur la région. D’après le responsable de la Maison des jeunes de Dehiba, des projectiles sont tombés près des maison, les enfants ont dû quitter l’école et les habitants restaient terrés chez eux. Il a rapporté que des tirs s’étaient produits entre 14h30 et 15h00 (13h30 et 14h00 GMT).

Un échange de tirs a été constaté par les habitants et reporters de l’AFP qui ont signalé que l’armée tunisienne a ouvert le feu sans donner plus de détails.

Un journaliste de la chaîne Al Jazeera, Mohamed Bakali, a été touché lors de sa couverture des affrontements se sont déclenchés. Mr Bakali a confirmé que les projectiles des partisans de Kadhafi sont tombés près des maisons des habitants de la région. Ces derniers ont demandé à l’armée tunisienne d’intervenir pour mettre fin à cette situation, selon le reporter d’Al Jazeera.

Notons que certains libyens des révolutionnaires ont été décédés suite à ces affrontements et d’autres blessés et ont été pris en charge à un hôpital proche.

Le gouvernement tunisien n’a donné aucune déclaration suite à ces combats qui atteignent le territoire de la Tunisie.

