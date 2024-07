France – UMP : 5 ans pour rembourser 55 millions d’euros

Avec un déficit de trésorerie qui dépasse les 55 millions d’euros, le parti de droite est au bord de la faillite. Une souscription a été lancée au début du mois, seulement l’UMP n’a que 5 ans pour rembourser sa dette. melty.fr vous en dit plus …

La santé financière de l’UMP s’est considérablement dégradée ces dernières semaines et cela ne constitue pas une surprise pour personne. Maintenant, l’UMP, présidé par Jean-François Copé jusqu’en 2015, doit penser à une stratégie efficace puisqu’il n’a que 5 ans pour sortir du rouge. Voilà plus d’un an que les prodromes annonçaient un bilan aussi calamiteux. Le Nouvel Observateur se souvient de la lettre de démission de Dominique Dord adressée à François Fillon. Le trésorier de l’UMP prédisait « un déficit de trésorerie qui atteindra plus de 50 millions d’euros en juin prochain » et « un plan de redressement douloureux ». Des prédictions dans l’ombre des guerres fratricides François Fillon / Jean François Copé puis François Fillon / Nicolas Sarkozy.

Cependant, après que le Conseil Constitutionnel ait rejeté les comptes de campagne de l’ancien président de la République au motif qu’ils excédaient de 2,1% le plafond autorisé, François Fillon s’est gardé de tout commentaire désobligeant, appelant sa « famille politique » à « assumer de manière solidaire les conséquences financières »estimées à 11 millions d’euros.

Sur les ondes de RTL, Philippe Briand, le trésorier de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy a appelé « tout le monde » à donner en fonction de ses moyens. Qu’a pu en déduire la section du Parti communiste d’Oullins en adressant un chèque d’un euro à l’UMP ? « Comme tous les Français, nous avons appris vos déboires financiers profondément républicains et soucieux du fonctionnement démocratique de notre pays », nos adhérents « ont pris la décision de participer au redressement de votre parti » écrit Bernard Mantelet, secrétaire de la section PCF d’Oullins. Une goutte d’eau pour éponger une dette colossale, mais après tout, n’est-ce pas l’intention qui compte ?

