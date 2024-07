Débandade terroriste en Syrie, « l’émir de Raqqa » prend la fuite

De violents combats continuent à opposer en Syrie, dans les zones occupées par la pseudo ASL, les terroristes d’Al-Nosra, ceux de l’ASL et de « l’Etat islamique en Irak et au Levant » et une information de dernière heure ce 22 juillet fait confirmer la fuite de l’émir de cette dernière milice de Raqqa.

Il se serait réfugié à Al Tabagha une ville située dans la province de Raqqa. Le soi disant émir s’appelle Abou Saad al Hazrami, qui se fait accompagner dans cette fuite par son adjoint Abou Dajaneh. Al Nosra et l’Emirat islamique en Irak et au Levant s’entre-déchirent depuis le 10 avril, date à laquelle le chef d’Al Nosra, Al- Golani, a annoncé dans un enregistrement sonore refuser la décision d’Al-Qaida de fusionner avec Al-Nosra. Al-Golani a fait toutefois allégeance au chef d’Al-Qaida Zawaheri.

Ce qui est clair, c’est que les terroristes se combattent entre eux à tous les niveaux : l’ASL se bat contre les nosratistes et les qaidistes tandis que ces derniers s’entretuent à leur tour. Et cette situation de crise absolue permet au gouvernement et à l’Armée Arabe Syrienne de faire de nettes progressions et de reprendre le contrôle des régions perdues.

