Edward Snowden nominé pour le prix Nobel de la paix

Le professeur Stefan Svallfors, membre de l’Académie royale des sciences de Suède et professeur de sociologie de l’université d’Umea, a envoyé une lettre au Comité Nobel norvégien pour lui proposer d’attribuer le prix Nobel de la paix à Edward Snowden.



Le professeur indique dans son message que les efforts héroïques de Snowden entrepris au détriment de sa situation personnelle jettent la lumière sur les activités d’espionnage des Etats-Unis.

« Grâce au courage de Snowden, notre monde est devenu meilleur et plus sûr », souligne le professeur Svallfors.

Wikileaks: «Snowden n’a aucune chance d’obtenir ce prix»

« Edward Snowden, auteur de fuites sur les activités d’espionnage américaines à travers le monde, n’a aucune chance d’obtenir le Prix Nobel de la paix », lit-on lundi sur le compte Twitter du site internet Wikileaks, qui soutient le lanceur d’alerte.

« Le Prix Nobel est discrédité. Il est contrôlé par les cercles dirigeants de Norvège et de Suède, et la récompense s’est transformée en instrument de politique étrangère. Etant donné que la Norvège est dans l’Otan et que la Suède est en concurrence avec Israël pour le titre de plus proche allié de cette alliance, ce sont des gens comme Obama qui vont recevoir ce prix », indique le communiqué de Wikileaks, nominé en 2011 pour le Prix Nobel de la paix.

