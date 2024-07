19 morts dans le crash d’un hélicoptère en Sibérie

Au moins dix-neuf personnes ont trouvé la mort mardi 2 juillet dans le crash d’un hélicoptère Mi-8 en Iakoutie (Sibérie orientale) qui avait à son bord vingt-cinq passagers et trois membres d’équipages, et qui transportait notamment des hommes politiques et des représentants du géant du diamant Alrosa, ont indiqué les autorités russes.

Selon l’équipage, 19 passagers sont morts, et « l’hélicoptère a été détruit par le feu » a indiqué dans un communiqué le comité intergouvernemental d’aviation (MAK), organisme chargé d’enquêter sur les accidents aériens. Selon l’agence officielle Itar-Tass, onze enfants se trouvaient à bord de l’appareil dont trois âgés de moins de deux ans. Le directeur de la compagnie Poliarnyé avialinii, exploitant de l’hélicoptère a indiqué ne pas être en mesure d’en préciser le nombre. Parmi les morts, se trouvent le député de l’Assemblée régionale Alexandre Morozkine et des représentants d’Alrosa, premier producteur de diamants au monde. Les hauts responsables à bord de l’hélicoptère se déplaçaient entre deux localités en Iakoutie dans le cadre de la campagne électorale en vue des élections locales le 8 septembre.

