Meurtre de Londres : Le canular du siècle !

Tandis que le Premier ministre anglais, David Cameron, et la Ministre de l’Intérieur, Theresa May, fustigent tout les deux « le meurtre » qualifié d’extrêmement choquant sur leurs réseaux sociaux. Convoquant dans l’urgence une réunion du Comité Cobra, constitué de ministres et responsables anglais de la sécurité nationale afin d’investiguer sur ce meurtre.

Une vidéo commentée par Max Malone, mise sur sa chaîne Youtube, dénonce à elle seule le canular qui pèse sur cette campagne islamophobe. En effet, le média mensonge médiatisé par les grands journaux comme le Monde, vise qu’à un seul but « accroître la haine envers les musulmans » les accusant de « terroristes ».

Max Malone expose les faits ainsi :

1 / L’extrait vidéo a été truquée, censurant des scènes qui pourraient nuire à la crédibilité de l’incident. Une femme a été montré au début du passage vidéo quand le meurtrier parlait au cameraman. Puis, soudainement on ne l’a voit plus sur l’extrait.

2/ Il n’y a que les mains qui sont tâchées de sang ? Dans son analyse, Max Malone nous montre que le soit disant meurtrier, qui après avoir tué sa victime l’a également décapité, n’a du sang que sur ses mains. Or il devait avoir du sang, sur son visage à cause du jet du sang ainsi sur ses vêtements.

3/ Autre preuve du canular, la victime gisante sur le sol n’a aucune goûte de sang autour d’elle ni sur ses vêtements. Ils sont mêmes propres et on voit clairement la couleur de sa chemise non tâchée de sang.

4/ Des témoins non horrifiés par la scène s’approche de la dépouille tranquillement :

5/ 25 minutes plus tard, l’arrestation du meurtrier !

Sur une autre scène, le meurtrier n’aurait pas quitté la scène et a attendu calmement l’arrivée de la police pour qu’elle le maîtrise au sol, sans doute un arrêt héroïque de la part des forces de l’ordre ! Sur la photo, un deuxième agent de l’ordre s’approche de la victime, toujours sans aucune goûte de sang !

6/ Un titre accrocheur suscitant la colère de l’internaute dénonçant le combat éternel des musulmans contre les infidèles et les mécréants ! Du Buzz à volonté !

