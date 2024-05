Bernadette Chirac a des envies de Sarkozy

Bernadette Chirac a, depuis la défaite de Nicolas Sarkozy le 6 mai 2012, répété son souhait de voir l’ancien président se représenter en 2017.

Mardi 21 mai, l’ancienne première Dame a décidé d’apporter son soutien à la favorite de la primaire UMP à Paris Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais en marge de cette prise de position, elle a une nouvelle fois répété ses envies de Sarkozy, tout en appelant à « laisser tranquille » l’ancien président de la République. Elle assure au micro d’Europe 1 « C’est la période, certainement, où il réfléchit. Il faut prendre un temps de réflexion. Que va-t-il se passer après ? Je le sais mais je ne vous dirai pas ».

A droite, depuis des mois, les sondages se suivent et se ressemblent : Nicolas Sarkozy est toujours le mieux placée en vue de la présidentielle de 2017. L’épouse de Jacques Chirac, en février dernier, avait déclaré sur iTélé « Je souhaite personnellement que Nicolas Sarkozy se représente. Et vous verrez que le résultat sera tout à fait positif et différent du dernier« .

J’aime ça : J’aime chargement…