Hamadi Jebali, futur Président de la République ?

Au cours d’une initiative lancée par le Groupement pour l’Investissement et l’Entrepreneuriat (GIE), un groupe qui encourage l’investissement en Tunisie, que le secrétaire général d’Ennahdha, Hamadi Jebali, s’est entretenu avec des hommes d’affaires de haut rang en France.

Au cours de ce meeting, le potentiel candidat libre aux présidentielles, se montre fervent défenseur de l’économie nationale du pays à l’échelle internationale. En effet, dans un extrait vidéo, que nous nous sommes procurés, Hamadi Jebali déplore la situation dans laquelle la Tunisie se trouve maintenant invitant les investisseurs, financiers et hommes d’affaires résidents en France à créer, promouvoir et investir dans « la chère Tunise qui saura les récompenser ».

Les raisons selon lui sont multiples : « contribuer au développement économique et social, créer de l’emploi, soutenir la croissance économique, créer des synergies entre les différents acteurs économiques des deux rives de la Méditerranée : Ce groupe est prêt à mettre son expérience, ses contacts et ses moyens techniques et financiers au service de toutes les initiatives d’investissement et de création de projets en Tunisie ».

Ne manquant pas d’audace, le secrétaire général du mouvement Ennahdha déclare « Si vous voulez que la liberté continue à exister et à se développer en Tunisie, et que vous même ou vos enfants continuent à en bénéficier alors tendez la main à vos concitoyens, offrez leurs vos conseils, vos expériences, votre savoir faire.. »

En mettant en poche les investisseurs tunisiens, les amadouant tout en adoptant un discours démocratique… Hamadi Jebali garantit un bon soutien pour sa campagne électorale !

J’aime ça : J’aime chargement…