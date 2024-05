Syrie : Un père reçoit 50 coups de fouet devant le public !

En croyant appliquer la Shariâa Islamique, les troupes rebelles en Syrie font la loi à leur façon. Dans un extrait qui parcoure la toile, on témoigne le verdict public selon lequel un père doit subir 50 coups de fouets pour avoir marié sa fille, récemment divorcée, durant les 3 mois de préparation. Le mari écope de 40 coups aussi..

En effet, selon la jurisprudence islamique, après chaque prononciation du divorce, toute femme doit patienter 3 mois avant de se remarier. La durée a été établie par les enseignements islamiques afin de prévenir si une elle est enceinte ou pas et si elle désire retourner à son foyer conjugal après.

Dans l’extrait vidéo propagé sur le réseau social facebook, on témoigne l’exécution du verdict par un bourreau masqué, un fouet à la main tandis qu’un autre compte le nombre de coups ! Sans tribunal, devant les yeux et les oreilles d’un public muet constitué d’enfants et de jeunes… C’est la loi de la jungle !

Elle est jolie la démocratie en Syrie…

