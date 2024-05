Chokri Belaïd l’avait dit : ‘Pourquoi n’étiez-vous pas choqués quand …’

Un extrait vidéo refait surface enregistré à l’émission « Attassiaa Massaan » (9h du soir) du 5 novembre 2012 sur Ettounsiya tv, où le martyr Chokri Belaïd rappelle l’attitude passive des Tunisiens face au danger de la violence qui a conduit à des actes terroristes.

Au cours de ce bref extrait, le Martyr Chokri Belaïd avait rappelé des épisodes de violence vécus en Tunisie en 2012, notamment des événements qui ont marqué les scène politique et sociale :

« Vous n’étiez pas choqués le 11 janvier, quand le ministre de l’Intérieur a incité des milices contre les forces de l’ordre. Vous n’étiez pas choqués le 25 mars quand des artistes ont été agressés à l’avenue Habib Bourguiba. Vous n’étiez pas choqués le 7 avril quand des milices avaient agressé les diplômés chômeurs qui protestaient à Tunis. Vous n’étiez pas choqués non plus le 9 avril quand des milices ont agressé l’élite intellectuelle du pays, hommes et femmes.. Et là vous êtes surpris ? », a-t-il ironisé.

Dénonçant la passivité des autorités, qui par leur laisser aller, les choses sont venues là où elles sont maintenant.

