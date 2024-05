Meeting Ansar Al-Shariâa avec des plans d’accès sur google earth

Prévu pour dimanche 19 mai à Kairouan, les sbires salafistes qui sont de plus en plus actifs sur les réseaux sociaux se préparent en logistique afin de participer à ce grand rassemblement.

Demandant des précautions, des plans d’accès alternatifs sur Google Maps, les sympathisants et fidèles de la mouvance salafiste ont adressé des requêtes d’information, via les facebook et twitter, aux organisateurs de l’événement.

Ne voulant rien laisser au hasard, ils semblent suffisamment préparés à une éventuelle intervention des forces de l’ordre afin d’empêcher la tenue de ce meeting…

