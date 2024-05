L’Algérie déploie 6000 soldats sur ses frontières avec la Tunisie

6000 soldats ont été déployés sur les frontières avec la Tunisie d’après la déclaration du commandant en chef de l’armée algérienne.

Faisant état d’un contact directe entre les forces terrestres et l’aviation tunisienne et algérienne, Al Khabar précise : « la décision fait écho à l’impératif de la lutte contre le terrorisme et de l’échange immédiat d’informations avec la partie tunisienne ainsi elle a été prise après la rencontre entre les chefs d’état major des deux pays« .

Le plan sécuritaire élaboré par les deux pays prévoit une surveillance aérienne des frontièresde l’estde l’Algérie jusqu’à l’intérieur du territoire tunisien afin d’empêcher le trafic d’armes et l’afflux de terroristes depuis la Libye vers la Tunisie.

