Série de scandales à la Maison-Blanche

Ces affaires pourraient bien plomber ce début de second mandat. Barack Obama se trouve depuis quelques jours dans une mauvaise posture. Entre l’affaire du « Tea Party », celle de Benghazi et les supposées écoutes d’Associated Press, le président américain découvre ce qui arrive aux chefs d’Etat lorsqu’ils sont publiquement rattrapés par des effluves de scandales politico-financiers. L’inquiétude dans le camp de ses fidèles démocrates ne se cache. Voici le topo de cette mauvaise passe de la Maison-Blanche :

1- Le journal USA Today rapporte que l’administration Obama est « sous le feu » des critiques : car une nouvelle couche de scandale est venue s’ajouter lundi aux soucis du président américain, lorsque Associated Press a annoncé que deux mois de relevés d’appels de certains de ses journalistes avaient été saisis à l’instigation du parquet fédéral. Dénonçant cette « intrusion massive et sans précédent », le département de la Justice s’est retranché derrière la nécessité de préserver « l’intégrité de l’enquête ».

2- Les services fiscaux américains (IRS) ont affirmé vendredi 10 mai avoir ciblé environ 75 groupes proches de la mouvance conservatrice et anti-impôts du Tea Party. Selon plusieurs médias, une responsable du fisc américain, Lois Lerner, a expliqué que des groupes comportant les mots « Tea Party » et « patriote » avaient été sélectionnés par les fonctionnaires d’une cellule centralisatrice à Cincinnati pour un examen approfondi.

John Boehner, président républicain de la Chambre des représentants, a bondi sur l’affaire et parle déjà de scandale politique « L’admission par l’administration Obama que le fisc a ciblé des opposants politiques fait écho à certains des abus de pouvoir les plus honteux de l’histoire américaine du 20e siècle ».

Obama a affirmé mardi 13 mai « Le gouvernement fédéral doit se conduire de manière à ce que le public ait confiance en lui, et c’est spécialement vrai pour l’IRS ». Avant d’ajouter dans un communiqué « J’attends que tous ceux qui servent le gouvernement fédéral qu’ils se comportent de la manière la plus éthique et la plus morale possible » pour qui les personnels de l’administration fiscale à l’origine de l’affaire doivent « rendre des comptes » en raison de leur comportement « intolérable et inexcusable ».

