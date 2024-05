Tarek Kahlaoui « Sihem Badi mérite sa place »

L’émission « Assaraha Raha » diffusée samedi, 11 mai 2013 sur Hannibal tv, a invité Tarak Kahlaoui. Au cours de l’interview, il est revenu sur sa position de Sihem Badi, ministre de la Femme et des Affaires de la famille.

Le leader et militant du Congrès pour la République (CPR) ainsi que directeur de l’Institut Tunisien des Études Stratégiques, a annoncé son respect à sa collègue Sihem Badi ajoutant « tant qu’elle travaille, elle mérite la poste qu’elle occupe ».

La position de Tarek Kahloui de l’actuelle ministre de la femme suscite une polémique. En effet, l’incompétence de Sihem Badi par rapport à certains sujets concernant la femme tunisienne d’une part comme l’affaire du viol par les trois policiers; ainsi nos enfants comme l’affaire de viol d’une gamine de 3 ans et les harcèlements et abus sexuels qu’ils encourent au quotidien et où la ministre n’a pas su montrer sa fermeté ni son soutien montrent qu’elle n’est pas faite pour ce poste.

Se serrer les coudes est une chose, défendre la connerie s’en est une autre … !

