Inédit : Campagne en Arabie Saoudite contre la violence conjugale

Les choses bougent à petit feu pour le droit des femmes en Arabie Saoudite.. ! King Khalid Foundation d’Arabie Saoudite a mis en place «No More Abuse» la première campagne du pays contre la violence conjugale.

Cette première campagne de sensibilisation contre les violences conjugales montre une femme, portant un niqab, laissant simplement voir ses yeux dont l’un au beurre noir. Un slogan accompagne la photo : « Certaines choses ne peuvent pas être couvertes – Combattons ensemble les violences faites aux femmes. »

L’objectif est de fournir une protection légale aux femmes et aux enfants, victimes de violences dans le royaume saoudien. Les autorités ont enfin reconnu que « le phénomène des femmes battues en Arabie Saoudite est plus important qu’il n’y paraît » et ont invité les Saoudiens à rapporter les cas de violences.

Seulement les saoudiennes ne porteront jamais plaintes contre leurs époux, pères, frères ou autres; tant qu’elles sont toujours sous leurs tutelles et ne disposent pas d’elles mêmes !

