Marzouki pour les terroristes à Châambi : « No Pasaran »

En visite au Jbal Chaambi effectuée hier, mardi 7 mai 2013, le Président Moncef Marzouki a adressé une allocution aux terroristes retranchés dans la forêt de Jbal Châambi.

Il a également assuré les Tunisiens inquiets pour leur sécurité et pour la stabilité du pays, que « les agissements de ces terroristes n’ébranlent pas la confiance des militaires et des agents de l’ordre qui veillent sur la sécurité et l’intégrité territoriale du pays ».

Son message a, toutefois, été clair pour les terroristes, leur disant : « qu’ils ne réussiront jamais à passer et à réussir leurs plans en Tunisie. » Ironiquement, ça résonne comme le slogan antifasciste et libertaire « No Pasarán«

En effet, le Président provisoire, emporté par son enthousiasme, a crié 3 fois de suite ‘Vous ne passerez pas, vous ne passerez pas, vous ne passerez pas’ aux terroristes retranchés à Jbal Châambi.

Espérant qu’ils entendent son discours … !

