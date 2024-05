CPR : L’abandon du projet de loi contre la liberté de la presse

Selon Néjiba Hamrouni, présidente du syndicat des journalistes tunisiens, suite à une vague de protestation lancée par les associations de la société civile tunisienne, le projet de loi pulvérisant la liberté de la presse, censé être présenté et soumis à l’examen ,aujourd’hui 2 mai à l’ANC par des députés du Congrès pour la République (CPR), a été annulé.

A titre de rappel, ce projet de loi n° 59/2012 sanctionnant la liberté de la presse et prévoyant différentes peines allant de 3 mois à 3 ans d’emprisonnement pour les journalistes « qui oseraient critiquer le Président de la République, les membres du gouvernement ou les instances qui relèvent de leur pouvoir » a été signé par 10 député du bloc parlementaire du CPR : Samir Ben Amor, Slim Ben Hemidène et Abdelwaheb Maâter, Samia Abbou, Amor Chétoui, Noura Ben Hassan, Ikbel Msadâa, Béchir Nefzi, Heythem Belgacem et Abdessalem Chaâbane.

Par ailleurs, il est primordial d’attirer à l’attention du lecteur qu’en accédant au site officiel de l’ANC, l’examen du projet de loi n° 59/2012 figure encore dans la programmation de la commission des droits, des libertés et des relations extérieures.

Voici un Imprime Ecran de la page :

