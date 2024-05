Baghdadi Al Mahmoudi sera bientôt extradé vers la Libye

Après plusieurs audiences et des négociations qui n’ont pas abouti entre la Tunisie et la défense de Baghdadi al Mahmoudi, ancien Premier ministre du défunt Moammer Kadhafi, un accord a été établi entre la Tunisie et la Libye pour l’extradition de l’ancien Premier ministre.

En effet, la Tunisie a donné son accord pour extrader M. al Mahmoudi dans les prochains jours, voire quelques semaines, vers la Libye selon l’agence Reuters.

Baghdadi al Mahmoudi, arrêté 22 septembre 2011 en Tunisie pour franchissement illégal de la frontière, en compagnie de trois autres individus, avait entamé une grève de la faim pour contester la décision de son extradition il y a quelques mois.

L’affaire de M. al Mahmoudi a connu plusieurs rebondissements entre un premier verdict de son innocence avant d’être rejugé.

Rappelons qu’il se trouve encore en arrestation.

