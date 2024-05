Elus pour la rédaction d’une Constitution pour la Tunisie, les membres de l’Assemblée Nationale Constituante semblent avoir oublié leur tâche principale et en font même un peu trop avec des demandes jugées par certaines personnes capricieuses.

Déjà un salaire mensuel d’environ 2300 dinars, une prime de déplacement de 600 dinars ainsi qu’une nouvelle prime de logement fixée à 900 dinars pour arriver à un total de plus de 3500 dinars par mois pour chacun d’eux. Quoi que, cette somme est, pour certains, insuffisante pour répondre à leurs besoins.

Elus par le peuple, les membres de l’Assemblée Nationale Constituante ont trouvé le moyen pour s’exprimer sans être critiqués. Une séance secrète pour parler, principalement, des conditions financières alors que le citoyen moyen a du mal à gagner son pain vu l’inflation des prix que connait la Tunisie.

Au cours de cette réunion secrète des membres de l’Assemblée Constituante, des élus ont proposé une révision à la hausse de leurs indemnités. D’autres ont proposé une exonération des taxes douanières relatives aux voitures importées. Et pour les indemnités de logement, certains ont jugé insuffisants les 900 dinars dont ils bénéficient actuellement mais ce n’est pas tout. Certains des élus ont proposé la construction d’une résidence près de l’Assemblée Constituante.

Bref, comme disaient tous, l’intérêt national et le citoyen sont la priorité des élus…

En même temps, rappelons que plusieurs blessés de la Révolution n’ont toujours pas été soignés. Rappelons que certains citoyens ont du mal à manger le soir et d’autres se contentent d’un seul repas par jour… Rappelons que nous avons plus de 700.000 chômeurs en Tunisie. Rappelons que la Tunisie a du mal à répondre à ses dépenses ce qui causerait surement une hausse des prix des carburants, et ainsi, une hausse générale avec une dégradation du pouvoir d’achat du citoyen moyen. Bref, l’intérêt national…

