Les islamistes n’ont pas gagné aux législatives en Algérie

Le Front de libération nationale (FLN, au pouvoir) arrive en tête des élections législatives de jeudi en Algérie, suivi de la coalition islamiste de l’Algérie verte, Abderhamane Saïdi, responsable du Mouvement de la société pour la paix (MSP).

Les estimations que j’avais à 5H00 du matin (04h00 GMT) donnaient le FLN en premier et l’Alliance verte en second, a indiqué ce responsable du MSP membre de cette alliance qui comprend également les formations islamistes d’Ennahdha (renaissance) et d’el Islah (réforme).

A Alger, principale circonscription électorale du pays avec 37 sièges de députés sur 462, le MSP en a remporté 13, a ajouté M. Saïdi.

Le président d’Ennahdha, Fateh Rebiai, a indiqué à l’agence France Presse qu’il n’était pas en mesure de confirmer ou d’infirmer ces estimations.

Les résultats définitifs du scrutin doivent être annoncés à partir de 14H30 GMT par le ministre de l’Intérieur Daho Ould Kablia.

