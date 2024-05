MAE: « Ingérence américaine dans la Justice tunisienne »

Après le communiqué de l’ambassade des Etats Unis condamnant le verdict prononcé dans l’affaire de Nessma TV et son directeur général Nabil Karoui, le ministère tunisiens des Affaires étrangères vient de réagir à cette déclaration.

En effet, le ministère tunisien des Affaires étrangères a publié une communiqué qualifiant la réaction de l’ambassadeur américain, Gordon Gray, d’ingérence dans la justice tunisienne tout en précisant que le gouvernement tunisien est étonné d’une telle déclaration.

Rappelons que l’ambassadeur américain, Gordon Gray, s’est déclaré déçu et préoccupé par la condamnation de Nessma Tv et Nabil Karoui la semaine dernière. Une réaction qui a créé la polémique.

Selon le communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères, “le gouvernement tunisien respecte l’indépendance de la justice conformément aux normes internationales et que la liberté d’expression en Tunisie est un droit légitime”. “Le gouvernement est attaché au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et les États Unis tout en veillant à ce qu’elles soient fondées sur l’entente, la concertation, le respect de la souveraineté et des intérêts communs”, ajoute la même source.

Notons que Gordon Gray devrait quitter ses fonctions à la tête de l’ambassade des États Unis en Tunisie au cours du mois de juin prochain.

