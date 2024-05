France: Les premiers résultats des élections présidentielles à 20h

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche matin en France métropolitaine pour le second tour de l’élection présidentielle. Au total, plus de 44 millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour départager le socialiste François Hollande, arrivé en tête du premier tour avec 28,63% des voix, et le président sortant Nicolas Sarkozy qui en a recueilli 27,18%.

Ouverts à 8h (6h GMT), les bureaux de vote fermeront à 18h (16h GMT), voire à 20h (18h GMT) dans les grandes villes. Le nom du vainqueur devrait être connu dès 20h, quand seront publiées les premières estimations des instituts de sondage.

Le candidat socialiste a voté vers 10h30 dans son fief de Tulle (Corrèze). Sa compagne Valérie Trierweiler était à ses côtés. Il doit regagner Paris en soirée. Son rival de l’UMP, accompagné de son épouse Carla, glissera un bulletin dans l’urne vers 11h30 au lycée Jean de la Fontaine à Paris.

Le vote se déroule dans quelque 65.000 bureaux de vote en France métropolitaine et dans les ambassades et consulats. Le scrutin a été anticipé pour les électeurs allant de Saint-Pierre-et-Miquelon à la Polynésie française, qui ont voté samedi pour éviter de se rendre aux urnes en connaissant parfois déjà les résultats à cause du décalage horaire. Dimanche, outre la métropole, on votait à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et à Mayotte.

J’aime ça : J’aime chargement…