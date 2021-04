Soupe tunisienne (Chorbat Chiir)

Ingrédients :

300 g de viande de bœuf hachée

200 g de chorba frick (blé vert concassé)

100 g de pois chiches trempés 100 g de céleri haché

100 g de persil haché

1 cuillère à soupe de concentré de tomate

1 cuillère à café de tabel

1 cuillère à café de poivre

2 cuillères à café de sel

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

2 litres d’eau

1 citron

Préparation :

Mélanger les ingrédients et faire cuire à feu doux dans l’eau froide pendant une heure et demie en remuant souvent.

Servir avec du pain et de citron.

Partager : Twitter

Facebook