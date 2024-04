Comment louer ma voiture ?

Louer ma voiture au lieu de l’acheter, je suis tenté ! On m’a parlé de LOA et de LLD, quelles différences entre les deux ? Est-ce vraiment économique ? A qui se destinent-elles ? Je n’ai pas d’apport, est-ce un problème ? Assurance et entretien, sont-ils toujours compris dans le loyer ? Dites-moi tout ce que je dois savoir avant de signer !

Dans notre article sur la location de votre voiture :

Quels sont les avantages de la location de voiture ?

Ils sont nombreux, notamment si vous n’avez pas forcément envie de devenir propriétaire de votre voiture.

Pourquoi louer plutôt qu’acheter ma voiture ?

Acheter ou louer : voilà LA question à se poser au moment de changer de voiture ! Premier point : les mensualités sont souvent moins élevées en location. Autre avantage, vous savez combien louer votre voiture vous coûte chaque mois, exit les mauvaises surprises ! Vous n’avez pas à vous préoccuper de comment revendre votre véhicule : en LLD, vous le rendez après la location, en LOA, vous n’êtes pas obligé de le garder. Si vous aimez rouler dans des voitures neuves, la location est une bonne solution pour le faire à moindre coût !

Si je roule beaucoup, le leasing est-il pour moi ?

Pas forcément, cela va dépendre de la motorisation de la voiture. En location, vous ne devez pas dépasser le forfait kilométrique annuel, sous peine de payer des frais importants. Si vous optez pour un véhicule essence, vous avez droit en moyenne à 15 000 km/an, pour un véhicule diesel, le forfait est de l’ordre de 25 000 km/an [1]. Avant de vous décider, il est donc essentiel de bien estimer les distances que vous parcourez chaque année. En cas d’erreur de calcul, vous pourriez payer le prix fort !

Puis-je louer ma voiture d’occasion ?

Bien sûr ! On a parfois une fausse image du leasing, conçu pour rouler dans de belles voitures neuves, vous savez celles que vous auriez du mal à vous offrir. En réalité, la LLD et la LOA sont tout à fait possibles avec des véhicules d’occasion. Attention toutefois à bien faire vos calculs, pour que le coût total de l’opération n’excède pas celui d’un achat sur le marché de l’occasion !

Quelles différences entre la LLD et la LOA ?

La Location Longue Durée et la LOA sont deux formes de contrat de leasing. Elles se distinguent notamment par la possibilité d’acheter ou non la voiture à la fin de la location. Dans les deux cas, vous versez un loyer mensuel au loueur, fixé à l’avance lors de la signature de votre contrat, et vous ne devrez pas dépasser un forfait kilométrique annuel.

En LOA, sais-je combien ma voiture va me coûter ?

Le principal avantage de la LOA, c’est que vous connaissez le montant de l’option d’achat dès la souscription du contrat. Son coût dépend essentiellement de la durée de la location : plus elle est longue, moins la valeur résiduelle sera élevée.

En revanche, si vous choisissez une LOA ballon, le prix de revente du véhicule n’est pas fixé à l’avance. Il l’est en fin de contrat, donc mieux vaut réserver la LOA ballon à des modèles de voiture qui ne subissent pas une décote importante !

Vous vous décidez pour un leasing, voici quelques pistes pour savoir comment le financer, et ce qui se passera si vous décidez de vous rétracter ou de ne pas lever l’option d’achat.

Le leasing, est-ce un crédit auto ?

Un leasing est assimilé à un crédit à la consommation par la loi. Vous disposez ainsi d’un délai de rétractation de 14 jours si vous changez d’avis [2]. En revanche, et contrairement à ce qui se pratique pour un emprunt, le loueur n’est pas obligé d’indiquer le TAEG (taux annuel effectif global) sur le contrat. Prenez le temps de bien comprendre ce qui est inclus dans la location et de déterminer le coût total de votre financement. Pour la LOA, l’achat du véhicule à sa valeur résiduelle est clé pour savoir à combien le leasing vous reviendra.

Pour louer ma voiture, à quoi sert le dépôt de garantie ?

Le dépôt de garantie n’est pas obligatoire, mais le loueur peut vous en demander un pour servir de caution, dans l’hypothèse où la voiture aurait besoin de réparations en fin de contrat. En LLD comme en LOA si vous décidez de ne pas lever l’option d’achat, vous devez rendre la voiture en parfait état, carrosserie incluse. En cas de problème, le dépôt de garantie ne vous est pas rendu intégralement. Idem, si vous avez dépassé le forfait kilométrique auquel vous avez droit.

Je n’ai pas d’apport, puis-je souscrire à un leasing ?

Oui, aussi bien en LLD qu’en LOA ! Comme dans le cadre d’un crédit auto, le loueur étudie votre dossier pour vérifier que vous disposez bien des capacités de remboursement, avec ou sans apport. Après acceptation, si vous louez votre voiture sans apport, il vous propose soit une échéance plus longue, soit des mensualités plus importantes.

Attention aux apports déguisés : certains concessionnaires demandent parfois un premier mois de loyer très élevé, ce qui revient en fait à un apport qui ne dit pas son nom !

Et si je décide de ne pas acheter en LOA ?

Rassurez-vous, l’achat n’est pas une obligation mais une option ! Si à l’issue de la période de location, vous ne souhaitez pas acheter la voiture, vous n’avez qu’à la rendre au loueur. Vous pouvez également lui demander une LOA (ou une LLD) sur un autre véhicule, et le dépôt de garantie viendra en déduction du prix ! C’est là l’avantage principal du leasing : vous offrir la possibilité de rouler dans des modèles récents et d’en changer très fréquemment sans vous soucier de la revente des véhicules.

Comme pour un achat traditionnel, vous devez penser à l’assurance et à l’entretien de votre voiture, et en LOA, il vous faut aussi connaître les modalités d’achat ou de résiliation par anticipation… pour les anticiper.

À quelles assurances dois-je souscrire ?

En LLD comme en LOA, la voiture reste la propriété du loueur mais vous en êtes responsable ! C’est pourquoi, le plus souvent, il vous demande de souscrire une assurance tous risques. Autre chose à savoir, si la voiture est détruite ou volée, vous continuez à verser les loyers. La plupart des assurances auto couvrent la destruction, l’incendie et le vol, mais pensez à bien vérifier votre contrat !

Est-ce à moi d’entretenir la voiture ?

Oui, vous devez prendre soin de la voiture pour la rendre en parfait état. En LLD, le plus souvent, l’entretien mécanique de la voiture est inclus dans le montant du loyer. Sinon, vous pouvez négocier ce point avec le loueur. Soit votre loyer est majoré du coût de l’entretien, soit vous souscrivez de votre côté un contrat. Les loueurs sont très tatillons lorsqu’ils récupèrent la voiture, et ils facturent la moindre rayure sur la carrosserie. Prenez cet élément en compte avant de signer votre contrat !

En LOA, puis-je acheter ma voiture par anticipation ?

Oui, c’est possible ! Mais le plus souvent, le loueur a prévu une durée dans le contrat en-dessous de laquelle vous ne pouvez pas acheter votre voiture, pour que l’opération reste financièrement avantageuse pour lui.

Ou résilier mon contrat par anticipation ?

Là, c’est plus compliqué ! Au moment de la signature du contrat de LOA ou de LLD, vous vous êtes engagé sur une durée précise. La plupart du temps, le contrat ne comporte pas de clause de résiliation par anticipation, sauf de la part du loueur, si la voiture a été gravement endommagée. Dans le cas où la résiliation est prévue au contrat, il est probable qu’elle soit assortie de pénalités. Un point important à vérifier lorsque vous comparez les offres des loueurs de voiture.

Vous avez toutes les informations pour faire votre choix pour louer votre voiture.

