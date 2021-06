Tunis ne fait pas partie du Top10 des villes où il fait bon vivre ?

Le cabinet de consulting Mercer a établi cette année, comme chaque année, une liste des villes où l’ont vit le mieux. Ce classement repose sur plusieurs critères selon le cabinet, entre autres, l’environnement économique ; l’environnement socio-culturel ; l’environnement politique et social ; la qualité et la quantité des structures de santé ; la qualité du système éducatif ; la qualité des services publics ; le nombre et la qualité des commerces, etc…

La Suisse et l’Allemagne ont a eux seuls 60% du top 10, Paris figure à la 34eme place et c’est la première ville française figurant sur ce classement. On aurait bien aimer voir une ville tunisienne parmi ce lot, malheureusement ce n’est pas le cas et ça ne le sera surement pas dans peu de temps, Tunis doit se contenter de la 94eme place pour le moment. Espérons bien qu’un jour nous pourrons faire partie de ce classement même si certains tunisiens ne changeront pas leur ville! J’en fais partie, je ne changerai Tunis pour aucune ville du monde entier…

Bref, la ville-reine de ce classement est la capitale autrichienne, Vienne suivi par Zurich et Genève. Le classement des 10 premières villes est le suivant:

Vienne, Autriche Zurich, Suisse Genève, Suisse Vancouver, Canada Auckland, Nouvelle-Zélande Düsseldorf, Allemagne Francfort, Allemagne Munich, Allemagne Berne, Suisse Sydney, Australie

D’autres classements existent à l’exemple du classement des villes les plus écologiques, à la première place Calgary, ville du Canada suivie par Honolulu. Ci-dessous le Top 5 des villes écologiques:

Calgary, Canada Honolulu, Les États Unis Ottawa, Canada Helsinki, Finlande Wellington, Nouvelle-Zélande

Retournons à notre premier classement, les villes où vit-on le mieux. Aucune ville de l’Afrique ou du moyen-orientale ne figurent sur le Top 50, on aurait bien imaginé Dubaï mais cette dernière est classée 75eme suivie à la 83eme place par sa sœur Abu Dhabi.

Le classement des villes africaines et au moyen-orient est le suivant:

Dubaï (75eme), Émirats Arabes Unis

Port Louis (82eme), Maurice

Abu Dhabi (83eme), Émirats Arabes Unis

Cape Town (86eme), Afrique du Sud

Tunis (94eme), Tunisie

Dans ce classement des meilleures villes où il fait le meilleur vivre, il y a forcement les pires, Dacca au Bangladesh se classe 206éme, Bichkek au Kirghizstan se positionne à la 209eme place, Douchanbé, ville du Tadjikistan à la 210eme et pour clôturer le classement, on s’en doute déjà du pire gagnant, , Bagdad, la ville irakienne à la 221eme place.

