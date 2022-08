Investir dans l’immobilier à Dubaï

L’immobilier résidentiel à Dubaï démarre un nouveau cycle de hausse. Aux Emirats Arabes Unis, les perspectives semblent attractives sur le marché immobilier. Aux investisseurs de se positionner.

Un environnement économique favorable à Dubaï

Les Emirats Arabes Unis sont le premier pays au Monde en termes de sécurité, qu’il s’agisse de sécurité au quotidien ou de sécurité sanitaire. Autre point fort du pays : les EAU sont le 4ème pays dans le monde pour les expatriés.

Dubaï est la 2ème ville préférée dans le monde pour les digital nomads et pour le travail à distance, deux tendances de fonds de l’économie de demain. C’est pour cela que la dynamique économique et immobilière est soutenue. Un momentum amplifié par les cours élevés du pétrole et des hydrocarbures.

Le marché immobilier dubaïote est sécurisé par la monnaie locale. Celle-ci est indexée au cours de l’USD, le dollar américain. Pour un investisseur européen, le risque de change est donc limité. A cela s’ajoute que Dubaï est le hub régional incontournable pour les affaires et le tourisme entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Les aéroports et de manière générale les infrastructures, sont de classe mondiale.

Le marché immobilier à Dubaï

L’immobilier est un secteur clé de l’économie à Dubaï. En particulier, l’immobilier résidentiel prime engage un nouveau cycle de hausse. A terme, il devrait combler son retard sur le marché dans son ensemble. Sur les 12 derniers mois, les experts ont noté une hausse de 20% du nombre de transactions et une hausse de prix moyenne de 18% dans l’investissement immobilier résidentiel.

A Dubaï, la demande est soutenue à la fois par les investisseurs locaux et internationaux. De nombreux expatriés résidents et un afflux de nouveaux investisseurs israéliens et asiatiques dynamisent le marché. Il faut noter que Dubaï bénéficier également de l’effet « coupe du Monde de football » au Qatar en 2022.

Pour les investisseurs, les rendements locatifs sont élevés et d’autant plus attractifs qu’il n’y a ni taxes ni loyer impayé (car le paiement du loyer se fait un an à l’avance dans le cadre d’une location annuelle).

Investir dans l’immobilier à Dubaï

Des appartements Prime prêts à vivre sont disponibles dans les meilleurs spots de Dubaï, et accessibles à des prix de l’ordre de 4 000 ou 5 000 €/m2. Un crédit immobilier non-résident est possible jusqu’à 50% de la valeur du bien immobilier financé, ce qui permet de viser un rendement locatif de 6% environ, avec une gestion locative déléguée et des loyers assurés.



En termes de plus-value, investir dans l’immobilier résidentiel à Dubaï permet d’envisager un taux de 60% de plus-value sur 3 ans, soit un rendement sur fonds propres de 120%. Bien entendu, tout dépendra du prix d’acquisition et de l’évolution du marché de l’immobilier sur la période. A savoir également : le ticket minimum pour un investissement locatif à Dubaït est de 300 000 euros.