Les 6 jeux de société à essayer pour renforcer l’esprit d’équipe

Pour créer un climat positif au sein d’une équipe, rien de tel que de passer un moment agréable entre collègues. Si vous cherchez des idées intéressantes et passionnantes pour le team building, pourquoi ne pas penser à organiser une séance de jeux de société. Voici nos conseils.

Des milliers de nouveaux jeux sortent chaque année – plus que notre liste des meilleurs jeux de société ne pourrait raisonnablement en contenir. Mais pour faire une sélection, Catherine Morel, auteur du projet web FRcasinospot, a compilé dans cet article 6 des meilleurs jeux de société pour adultes qui sont absolument parfaits pour une fête entre collègues. Ces jeux sont classés par ordre croissant, des jeux les plus rapides aux jeux qui prennent plus de temps. A vous de voir les jeux qui vous inspirent le plus.

6. Blackjack

Nombre de joueurs : deux à six

Durée : 5 minutes

Jeu de société à partir de 18 ans

Le blackjack est un jeu de cartes simple qui se joue avec un jeu de cartes à jouer. Il peut être classé dans la catégorie des jeux de société pour adultes. Plus de personnes y jouent que tout autre jeu de société. Le succès au Blackjack dépend principalement de la chance, mais il y a aussi un élément de stratégie. Il peut être joué par deux à huit personnes et ne prend pas plus de 5 minutes par tour.

Bien qu’il s’agisse d’un jeu simple, il est surtout dynamique et ne vous laisse pas vous ennuyer, et vous pouvez également jouer au blackjack en ligne gratuit lorsque vos amis et collègues ne sont pas là. Le blackjack est un jeu tellement populaire qu’il est joué dans le monde entier.

5. Codenames

Nombre de joueurs : trois à six

Durée : 15 minutes

Jeu de société dès 5 ans

Codenames est un jeu de société de déduction sociale qui parvient à être extrêmement accessible tout en offrant un défi cérébral. Avec son nombre élevé de joueurs et son niveau de défi agréable, il convient aussi bien à une soirée en famille ainsi que pour jouer avec des collègues

Vingt-cinq cartes de mots codés, chacune avec un seul nom, sont disposées dans une grille de cinq par cinq représentant des agents secrets sur le terrain. Les joueurs sont divisés en une équipe rouge et une équipe bleue, et chaque équipe a un chef appelé maître espion. Le maître de l’espionnage reçoit une clé qui lui permet d’identifier, parmi les 25 cartes de noms de code de la grille, celles qui représentent les agents secrets de son camp, l’équipe (rouge ou bleue) à laquelle ces agents sont affectés et les cartes qui représentent des civils innocents.

Pour gagner, les maîtres espions ont besoin que les autres membres de leur équipe identifient correctement leurs agents secrets.

Mais la seule façon de communiquer avec eux est de donner des indices d’un mot et un nombre indiquant à combien de cartes cet indice s’applique. Par exemple, un maître de l’espionnage essayant de faire choisir à son équipe les noms de code NEEDLE et AMBULANCE pourrait dire « médical deux ». Ce qui rend le jeu délicat, c’est qu’il crée un champ de mines d’autres cartes qui pourraient provoquer un désastre. Il se peut que NEEDLE soit une carte d’équipe bleue et AMBULANCE une carte d’équipe rouge, ce qui signifie que les deux maîtres espions devront trouver un indice spécifique qui n’indique pas accidentellement l’autre carte.

Le jeu bénéficie également de multiples expansions et reskins, que vous pouvez mélanger et associer lorsque vous jouez. Quelques options : Codenames : XXL, Codenames : Pictures (qui se marie très bien avec le jeu original), Codenames : Disney, Codenames : Marvel, Codenames : Harry Potter, et le jeu de fête pour adultes Codenames : Deep Undercover 2.0 – Clayton Ashley

4. Anomia

Nombre de joueurs : trois à six

Durée : 25 minutes

Jeu de société dès 3 ans

Certains jeux requièrent une grande concentration, une planification préalable et une stratégie subtile, ce qui peut donner lieu à de nombreux regards intenses, aux sourcils froncés, autour d’une table silencieuse. Il y a aussi les jeux qui sont si rapides, avec une telle énergie, que si vous y jouez trop tard dans la nuit, vos voisins risquent de déposer une plainte pour tapage. Anomia fait résolument partie de cette dernière catégorie, et j’ai souvent craint que mes amis les plus compétitifs ne perdent leur voix après avoir joué. D’un point de vue mécanique, il s’agit d’un simple jeu de reconnaissance de mots et de motifs. Pourtant, dans la pratique, il développe une tension dramatique lorsque les cartes sont retournées, que les symboles sont révélés et que les joueurs font la course pour trouver une réponse avant que quelqu’un d’autre ne le fasse.

Mais si vous vous lassez de cette version (ou, plus probablement, une fois que votre groupe de jeu a mémorisé toutes les cartes), il existe d’autres éditions, notamment Anomia Party et Anomia X, qui ajoutent de nouveaux jeux de cartes tout en conservant la même dynamique de jeu.

Anomia est également rejouable car les parties durent généralement moins d’une demi-heure et il y a près de 100 cartes qui peuvent être révélées.

Qu’est-ce que le jeu société « Anomia » ? Les joueurs choisissent l’un des jeux de cartes inclus et retournent chacun une carte face visible devant eux. Chaque carte comporte l’un des six symboles de couleur et une catégorie. Les catégories peuvent aller de « opéra rock » à « nom de famille » et sont suffisamment vastes pour susciter des débats à la table (« Les singes de mer sont-ils vraiment considérés comme des animaux de compagnie ? »). Le jeu se poursuit lorsque chaque joueur retourne une autre carte, face visible, devant lui, en recouvrant la carte précédente. Si deux symboles autour de la table correspondent lorsqu’une carte est retournée, ces deux joueurs se retrouvent dans un « face-à-face » ; celui qui donne un exemple de quelque chose dans la catégorie de la carte de son adversaire prend la carte et gagne ce point. Le fait de retirer une carte pour révéler celle qui se trouve en dessous entraîne souvent un autre face-à-face juste après, créant ainsi une atmosphère d’attente intense ponctuée d’explosions d’activités soudaines.

Chaque fois qu’une carte est retournée, votre cerveau doit identifier le nouveau symbole, le comparer à ce que vous savez être sur votre carte. Ensuite, vous devez lire rapidement la catégorie de l’autre carte et utiliser votre mémoire pour essayer de trouver un bon exemple. Et enfin, vous devez l’annoncer avant que l’autre joueur ne fasse de même. Ce défi de traitement sous une pression temporelle intense a le don de court-circuiter votre cerveau, ce qui rend le jeu aussi frustrant qu’intéressant.

3. Small World

Nombre de joueurs : deux à cinq

Durée : 60 à 80 minutes (ou plus)

Jeu de société à partir de 7 ans

Imaginez un jeu société appelé Small World dont l’action se déroule dans la Terre du Milieu. Mais heureusement, ce jeu ne prend pas autant de temps que le visionnage de l’intégralité des films du Seigneur des Anneaux… C’est à peu près l’expérience de Small World, un jeu de contrôle de zone rempli d’elfes, de nains et de halflings, entre autres. Le jeu est vendu avec plusieurs boîtes et suffisamment de petites pièces pour qu’il faille environ 40 minutes pour le préparer.

Les différentes combinaisons de races et de capacités fantastiques rendent chaque jeu un peu différent. Grâce aux multiples plateaux de jeu, Small World se joue aussi bien à deux qu’à cinq. Il existe maintenant aussi quelques versions qui offrent un art et un ton légèrement différents, comme Small World : Underground (qui est un peu plus sombre) et Small World of Warcraft (si vous préférez visiter Azeroth plutôt que la Comté).

Dès que vous commencez à jouer à Small World, il est facile de se laisser embarquer dans l’univers unique du jeu.

Au début de la partie, chaque joueur doit choisir une race fantastique à contrôler dans une pile mélangée. Chaque race est associée à une pile de pouvoirs mélangés séparément, qui modifient ce que les troupes de cette race peuvent faire. Par exemple, si vous prenez des Sorciers avec un pouvoir de Vol, vous obtenez un bonus d’or pour occuper des espaces magiques (la caractéristique Sorciers), et vous pouvez envoyer vos troupes n’importe où sur le plateau (la caractéristique Vol).

Une fois qu’un joueur a choisi ses personnages, il reçoit un ensemble de tuiles représentant ses troupes. Pendant son tour, il utilise les tuiles pour s’emparer de terres sur le plateau. Au fur et à mesure que les joueurs étendent leurs empires et entrent en conflit les uns avec les autres, ils finissent par manquer de tuiles utiles, qu’ils peuvent alors retourner (le jeu appelle cela « entrer en déclin ».) Les pièces restent sur le plateau et peuvent toujours accumuler des points (mais elles ne peuvent plus être utilisées pour gagner de nouveaux territoires). Et à leur tour suivant, les joueurs choisissent une nouvelle combinaison race/puissance à utiliser. Cela se poursuit pendant un certain nombre de tours, en fonction du nombre de joueurs. Celui qui collecte le plus d’or (gagné principalement en acquérant des terres) tout au long de la partie gagne.

2. Sherlock Holmes Détective Consultant : The Thames Murders & Other Cases

Nombre de joueurs : trois à six

Durée : 60-120 minutes

La série Sherlock Holmes Consulting Detective génère en quelque sorte l’impression de monde ouvert des jeux vidéo tels que Breath of the Wild et Red Dead Redemption à partir d’une petite collection de cartes de jeu et de votre propre imagination. Bien que ce jeu de société ne soit pas aussi excitant que le Clue, nous ne pouvons pas nous empêcher de l’inclure dans notre liste. Il convient de noter que le jeu a sa propre version sur ordinateur, qui est sortie en 1991 sur PC.

Soyez assuré que Sherlock Holmes Consulting Detective mettra au défi même les détectives les plus expérimentés. Il y a des tonnes de sources, d’indices et de pistes potentielles que vous pouvez examiner, en suivant les fils de l’affaire d’une manière organique pour arriver à vos propres conclusions.

Jeu de déduction par excellence, Détective Consultant est une énigme irrésistible pour les amateurs de mystères de tous bords.

Chaque boîte contient 10 affaires se déroulant dans le Londres. Vous disposez d’une carte et d’un répertoire, d’un journal, d’un dossier et d’une courte liste de contacts sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Au dos de chaque dossier se trouve une liste de questions auxquelles il faut répondre. Certaines se rapportant directement à l’affaire, d’autres se situant à la périphérie de l’histoire ou concernant des événements étranges qui se déroulent dans la ville. En fonction du nombre de réponses correctes et du nombre de pistes suivies, vous obtenez un score qui vous permet de comparer vos résultats à ceux de Holmes. Dans chaque cas, ce dernier révèle de façon spectaculaire comment il aurait résolu l’affaire, en utilisant généralement moins de pistes que vous et en faisant preuve d’une insupportable suffisance.

1. Star Wars : Outer Rim

Nombre de joueurs : un à quatre

Durée : de 120 à 180 minutes

Situé dans l’ère de la « trilogie originale » de Star Wars, Outer Rim vous permet d’incarner un contrebandier, une canaille ou un chasseur de primes – ou les trois à la fois – et de voyager entre les différentes ruches de la racaille et de la méchanceté à la recherche de la gloire. Incarner des personnages classiques de Star Wars est évidemment un plaisir, mais ce que nous préférons dans Outer Rim, c’est qu’il n’encourage pas la compétitivité impitoyable et destructrice de relations de jeux comme Catan ou Risk. Il n’est pas nécessaire d’attaquer les autres joueurs. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez – vous êtes une canaille, après tout – mais il y a autant d’avantages à aider les autres.

Sur quelques dizaines de parties, les gagnants n’ont jamais terminé plus de quelques points de Fame de plus que les « perdants ». Chaque joueur reçoit un vaisseau de base et choisit l’un des huit personnages. Parmi les options, on trouve Lando, Boba Fett, Jyn Erso, et même le Docteur Aphra de la bande dessinée. Chacun d’entre eux possède des compétences spéciales qui lui permettent de jouer de différentes manières. (Par exemple, Han Solo offre un bonus à la vitesse de votre vaisseau, ce qui vous permet de terminer les missions plus rapidement).

Star Wars Outer Rim est un jeu riche mais facile à prendre en main et exceptionnellement bien équilibré.

Le but du jeu est de gagner des points de gloire, que vous pouvez gagner de différentes manières : collecte de primes, livraison de cargaisons illégales, etc. Au fur et à mesure que vous gagnez de l’argent grâce à ces missions, vous pouvez améliorer votre équipement et même remplacer votre vaisseau de départ par le célèbre Faucon Millenium, l’Esclave I, etc. À chaque tour, un joueur peut choisir de déplacer son vaisseau d’une planète à l’autre, d’acheter des améliorations, puis d’effectuer des missions, de collecter des primes, etc.

Les différentes missions proposées aux participants sont de véritables jeux dans le jeu : des activités en plusieurs étapes, qui nécessitent plusieurs lancers de dés et dont les gains dépendent des compétences de votre personnage et de votre équipage. Bien que le jeu puisse durer longtemps dans son mode standard du premier au dix points (surtout à quatre joueurs), nous avons constaté qu’il peut être tout aussi amusant avec une limite de temps définie. Dans ce cas, le gagnant est la personne qui a le plus de points de renommée à la fin du temps imparti.

Voilà, cette liste de 6 titres proposée par notre expert ne comprend qu’une poignée de jeux de société qui se sont hissés au sommet de l’échelle de popularité. Si votre jeu de société préféré ne figure pas dans notre classement, n’hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et soyez sûr que l’on ajoutera d’autres jeux à la liste prochainement.

