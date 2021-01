Tetouan Shore, premier parc d’activités d’offshoring au Maroc

Pour répondre à la demande croissante en matière d’outsourcing de services, la région de Tanger-Tetouan a ouvert un nouveau campus de 20 Ha, entièrement dédié aux prestataires de l’offshoring international.

Le projet Tetouan Shore est le premier parc d’activité dédié aux entreprises du secteur de l’outsourcing de services (call centers, BPO, ITO etc…). Le concept est de proposer aux sociétés marocaines et internationales des espaces de bureaux clés en mains prêts à l’emploi, accompagnés de services privilégiés de transports, business center, centres commerciaux… Le tout à l’intérieur d’une zone géographique bénéficiant d’incitations fiscales.

Les avantages de la région de Tanger-Tétouan

Située à la pointe nord du Maroc, la région de Tanger-Tétouan bénéficie d’infrastructures de niveau international (port Tanger Med, aéroport international, réseau routier et ferroviaire…). La région dépasse désormais la barre des 2,5 millions d’habitants, parmi lesquels une part importante de main d’œuvre hispanophone ou francophone ayant les formations requises pour les métiers de l’offshoring.

Sur le plan technologique, des investissements importants ont été réalisés, notamment en matière de réseaux de câbles optiques sous-marins (Eurafrica, Sea-Me-We et Atlas offshore récemment) qui assurent une offre de services en internet haut débit, indispensables aux entreprises internationales d’outsourcing de services.

Le pari des métiers de l’offshoring

Depuis 2005, le secteur de l’offshoring fait partie des 7 secteurs d’activité prioritaires sur lesquels le Maroc axe sa stratégie économique. Cela se traduit par la mise en place de nombreux programmes et initiatives de développement comme l’Offre « Maroc Offshoring », accompagnée de programmes de formation adaptés au secteur de l’offshoring (plus de 20 000 étudiants à l’Université de Tanger par exemple).

Aujourd’hui, ce sont ainsi plus de 30 000 emplois qui ont été créés au Maroc dans des activités d’offshoring traditionnelles comme les centres d’appels et les centres de relation clients, ou des activités émergentes comme les services financiers et comptables, le développement informatique, le design ou la recherche et développement.

Pour en savoir plus sur les opportunités d’implantation au Maroc, sur le développement des métiers de l’offshoring et sur la stratégie, rendez-vous sur le site de Tetouan Shore.

