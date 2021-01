Travailler dans un pays anglo-saxon

Si vous en avez assez de travailler en France, n’hésitez pas à vous expatrier. Beaucoup d’entreprises à l’étranger (notamment dans les pays anglo-saxons) recrutent chaque année des milliers de français. Une fois la maitrise de l’anglais acquise, grâce à un séjour linguistique, par exemple, occupez-vous des formalités administratives et foncez !

Apprendre l’anglais pour travailler à l’étranger

Il est important, avant de se lancer dans cette aventure, d’avoir de bonnes connaissances en anglais. Même si vous avez de bonnes compétences professionnelles, si vous ne pouvez pas vous exprimer en anglais, il vous sera impossible d’être recruté dans une entreprise anglo-saxonne. Différents moyens sont bons pour apprendre ou améliorer vos connaissances en langue avant de partir (cours de langue particulier, films en VO, apprentissage personnel etc.). Cependant, le séjour linguistique reste la meilleure solution, il vous permettra de faire des progrès rapidement et efficacement. En plus des cours d’anglais, différentes activités seront proposées afin de faire plus ample connaissance avec la culture locale. Un réel avantage afin de minimiser le choc culturel quand vous commencerez à travailler dans le pays. Le mieux est de participer à un séjour linguistique dans le pays que vous ciblez par la suite (USA, Australie, Angleterre, Canada etc.).

Prendre le temps de la réflexion avant de partir pour un pays anglo-saxon

Une fois que vous aurez acquis les compétences nécessaires en anglais, ne partez pas sans réfléchir. Il est primordial de bien préparer son départ. Ciblez le secteur dans lequel vous souhaitez travailler avant de choisir votre destination. En Angleterre, par exemple, différents secteurs d’activités recrutent beaucoup de français, notamment dans la comptabilité, l’hôtellerie-restauration, la recherche scientifique ou dans l’informatique.

Ensuite, occupez vous des démarches administratives nécessaires suivant le pays choisi : VISA, sécurité sociale, permis de travail etc. Et enfin, n’oubliez pas de résilier vos différents abonnements (téléphone, internet etc.) et de ne pas oublier les autres formalités (changement d’adresse, banque etc.).

Bien que les pays anglo-saxons soient une bonne solution, d’autres pays (notamment en Asie ou en Orient) peuvent aussi être une solution à envisager. Cependant, dans n’importe quel pays, une connaissance de la langue locale est primordiale afin d’optimiser vos chances d’y trouver un emploi.

