L’importance d’un système de gestion de flotte pour une entreprise

La gestion de flotte n’est pas difficile si votre entreprise ne dispose que de cinq à dix véhicules. Mais s’il y a des milliers de véhicules, vous aurez besoin d’un système de gestion de flotte, ou vous serez submergé par la quantité de travail que vous aurez à faire.

Automatiser la gestion de flotte

Trois problèmes peuvent survenir si vous continuez à gérer de manière non automatisée votre parc de véhicules d’entreprise. Premièrement, il sera difficile de contrôler les coûts de carburant de votre flotte. Deuxièmement, vous aurez de la difficulté à joindre vos chauffeurs au besoin. Enfin, il sera plus difficile de produire une déclaration de sinistre si un accident survient.

Ces trois problèmes ne sont que la partie émergée de l’iceberg. D’autres problèmes potentiels se présenteront sans un système automatisé. Beaucoup de chefs d’entreprise ne savent pas qu’un système de gestion de flotte, comme FleetGO France, aide non seulement à résoudre ces problèmes mais surtout à les anticiper.

La supervision en temps réel

A l’aide d’un système de gestion de flotte, vous pouvez surveiller n’importe quel véhicule en temps réel. Vous pouvez savoir si le client a reçu l’article qu’il a acheté ou s’il est en transit. Vous pouvez également savoir si votre chauffeur travaille ou s’il est en pause.

En outre, le système vous informe également des véhicules qui sont sur la route et de ceux qui ne le sont pas, ce qui vous permet de mesurer plus précisément le délai de livraison et de vous éviter des ennuis. Ainsi, vous pouvez améliorer la qualité de votre service et la satisfaction de vos clients.

La réduction des coûts de carburant

Avec un système de gestion du parc automobile, la consommation de carburant sera surveillée par des ordinateurs. De cette façon, vous pouvez calculer le montant exact dépensé pour l’essence, par véhicule, par conducteur ou par distance, ce qui permettra de réduire ce poste de dépense.

Une ponctualité améliorée

Une entreprise de livraison compte beaucoup sur la ponctualité pour augmenter la satisfaction de ses clients. Malheureusement, la satisfaction du client sera difficile à atteindre si vous continuez à gérer manuellement la flotte de votre entreprise.

La gestion de la flotte implique les conducteurs. Cette implication commence par la détermination des horaires de travail. Le personnel qui arrive en retard au bureau aura sans aucun doute une incidence sur la satisfaction de vos clients, car la livraison sera inévitablement retardée. Le système informera automatiquement le conducteur de son horaire de travail afin qu’il puisse se présenter au travail à l’heure.

La gestion des chauffeurs

Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que le cœur de votre entreprise est constitué de vos chauffeurs, et non des véhicules que vous possédez. Le système de gestion de flotte vous permet d’améliorer le profil de vos chauffeurs en fournissant des données telles que la vitesse moyenne au volant, le trajet emprunté, et aussi la façon dont ils conduisent. Grâce à ces données, vous pouvez les aider à améliorer leurs performances et à éliminer les mauvaises habitudes de conduite.

Avec l’automatisation de voter gestion de flotte, vous gagnez non seulement en réduction des coûts, mais vous améliorez aussi l’image de votre entreprise. Ces avantages apportent une véritable fidélisation de la clientèle, mais ils ont aussi la capacité d’attirer de nouveaux clients grâce au marketing de bouche à oreille.

