Comment Amazon truque les résultats de son moteur de recherche ?

Le moteur de recherche d’Amazon ne se veut pas aussi neutre qu’il n’y parait. Ce dernier est conçu pour favoriser la rentabilité – et non pas la pertinence.

Un algorithme modifié

Tenter de lancer de nouveaux produits est une pratique désormais répandue sur Amazon. C’est d’ailleurs le Wall Street Journal qui a mis en avant ce fait inquiétant. Acheter sur Amazon peut être une expérience tronquée. Depuis la modification de l’algorithme d’Amazon, la recherche des produits n’amènera pas le produit le plus pertinent. Mais bien le produit le plus rentable pour la société.

Les produits Amazon en avant

Malgré l’enquête du Wall Street Journal, un porte-parole d’Amazon a souligné que « nous tenons à être très clairs : nous n’avons pas changé les critères que nous utilisons pour classer les résultats de recherche dans le but d’augmenter la rentabilité de nos produits ». Avant de rajouter que le même journal a tout faux et qu’il convient de vérifier les sources de l’enquête. Plus tard, Amazon avouera toutefois un fait notable.

Amazon comme Google

Une fois l’enquête plus poussée, Amazon déclarera finalement que « nous prenons en compte un certain nombre de paramètres lorsque nous testons de nouvelles fonctionnalités, y compris la rentabilité sur le long terme, pour voir comment ces nouveautés influent sur l’expérience client et sur notre activité. C’est ce que font tous les magasins rationnels, n’est-ce pas ? Pour autant, nous ne prenons pas de décisions basées uniquement sur ce paramètre ». Cette pratique est également soupçonnée du côté de Google, qui userait de techniques anticoncurrentielles.

Partager : Twitter

Facebook