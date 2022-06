Billet d’avion vers les Etats-Unis : les prix ont chuté

En seulement trois années, les prix d’un billet d’avion vers les Etats-Unis ont chuté. Sur cette période, les prix ont baissé de 46 % au minimum – notamment grâce aux vols low-cost et à la concurrence.

Un nouvel acteur sur le marché

Les vols entre la France et les Etats-Unis ne sont pas prêts de s’arrêter. Et c’est sans compter sur l’arrivée de la compagnie French Bee, issue d’Air Caraïbes. Cette compagnie assure la liaison avec l’Airbus A350-900, le tout dernier modèle. Dès lors, il n’y a pas moins de six compagnies concurrentes avec vols directs pour ce marché porteur. De quoi faire chuter encore plus les prix !

Des tarifs historiquement bas

Pour prendre la direction de New-York par exemple, il fallait compter pas moins de 593 euros en 2016 pour acheter un billet d’avion. Depuis, les choses ont changé. Moins de 500 euros sont désormais nécessaires pour un tel vol. Et c’est sans oublier que les tarifs devraient encore baisser dans les prochains temps. Certaines promotions actuelles permettent aussi de découvrir les Etats-Unis pour 224 euros. Dans ce cas de figure, il faut prendre la compagnie British Airways et miser sur une correspondance. Ce qui, sur le papier, revient moins cher que faire Paris-Nice en voiture !

New-York, Los Angeles et San Francisco

Désormais, partir en vacances aux Etats-Unis est devenu bien plus facile. Et les chutes de prix sont générales. Si New-York connaît une belle baisse, c’est aussi le cas de Los Angeles. Avec pas moins de 31 % de rabais. Certaines promotions permettent aussi de récupérer un billet aller / retour pour moins de 250 euros. San Francisco est également concerné, avec une baisse de 46 % en trois ans.