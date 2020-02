Auto-entrepreneurs : le site Internet unique pour déclarer son chiffre d’affaires

Beaucoup de Français veulent devenir auto entrepreneur. Certains ont même déjà franchi le cap et sont donc concernés par ce changement de taille dans la déclaration du chiffre d’affaires.

Les changements de l’année

Avant d’aller plus loin, il convient toutefois de souligner que de plus en plus de Français sont en pleine reconversion professionnelle. Pour beaucoup d’ailleurs, il était déjà question de nombreux changements. À commencer par l’obligation de déclarer le chiffre d’affaires sur Internet. Même si ce dernier est affiché à zéro. Un autre changement est entré en vigueur, celui du site Internet pour déclarer son chiffre d’affaires.

Autoentrepreneur.urssaf.fr

Avant, il était donc possible déclarer directement son chiffre d’affaires sur le portail Net-entreprise. Mais cette époque est révolue. Désormais, les auto-entrepreneurs doivent se tourner vers le site Autoentrepreneur.urssaf.fr. Et cela est obligatoire. Le paiement des cotisations et autres contributions sociales auto-entrepreneurs se fait également sur ce nouveau site. Pas de panique toutefois, puisque l’inscription est très simple, et peut se faire avec les identifiants utilisés sur Net-entreprise. À savoir le nom, le prénom, le mot de passe et le Siret.

Une déclaration mensuelle ou trimestrielle

Cette même déclaration se fait soit tous les mois, soit une fois par trimestre. C’est lors de l’immatriculation que ce choix se faisait. À savoir qu’il est toujours possible de changer cela, en faisant la demande avant le 31 octobre de l’année précédente. Il est également à souligner que le site autoentrepreneur.urssaf.fr permet l’obtention de diverses attestations – contribution à la formation professionnelle, chiffre d’affaires, … – tout en offrant la possibilité d’échanger directement avec l’Urssaf.

Partager : Twitter

Facebook