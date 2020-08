Faut-il choisir sa carte bancaire dans un hypermarché Carrefour, Auchan, Leclerc ?

Cela fait de nombreuses années maintenant, que les enseignes des hypermarchés proposent des services bancaires. En plus de pouvoir régler ses courses partout, ces cartes poussent les clients à dépenser plus dans l’enseigne d’où provient la carte bancaire.

La Carte Pass de Carrefour

Du côté de Carrefour, l’on mise sur une Mastercard à 14 € par an (gratuit la première année), ou une Mastercard Gold, à 54 € par an. À noter que cette carte permet de payer comptant, en trois fois, ou sous trois mois. Quelques avantages notables sont également à souligner. Comme l’obtention de 15 % de réduction sur tous les produits Carrefour, et l’accès à une caisse réservées aux possesseurs de la Carte Pass.

La Carte Auchan

Pour Auchan, l’on mise sur une carte Visa à 14 € par an, ou une Visa Premier à 54 € par an. Si le paiement comptant est possible, l’option du paiement en 4 fois est également présente. De plus, les possesseurs de la Carte Auchan peuvent profiter de 10 % en crédit sur carte de fidélité en achetant des produits alimentaires le mardi. À noter également que pour tout achat supérieur à 30 €, 0,10 € sont obtenus et cumulables en bons d’achat de 5 €.

La Carte Réglo Finance de Leclerc

Leclerc propose la même carte que Carrefour, à savoir une Mastercard. Affichée à 0 € par an, elle permet le paiement comptant, et le paiement en trois ou cinq fois sur les produits non-alimentaires. Quelques avantages à mettre en avant, le choix du paiement lors d’un achat à plus de 100 euros, et les avantages des offres de partenaires.

