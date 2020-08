Comparez votre salaire par rapport à celui des Français

Le niveau de vie médian des Français est un bon départ pour comparer son salaire avec celui des autres salariés. Et il est à 20 820 euros, soit une augmentation notable, depuis la prime d’activité.

Le revenu moyen en fonction de la situation

Pour une personne seule, il est à noter qu’en 2017, le revenu mensuel était de 1 735 euros. Contre 3 644 euros pour un couple avec deux enfants. Il est aussi à souligner que selon une étude, les Français estiment que pour bien vivre, il convient d’obtenir, tous les mois, 1 760 euros.

Le niveau de vie moyen

Pour réussir à comparer son salaire, il faut prendre en compte la composition du ménage. Par exemple, et pour les moins de 65 ans, une personne seule gagne 1 553 euros. Tandis qu’un couple sans enfant gagne 2 152 euros. À noter qu’une famille monoparentale gagne 1 240 euros tous les mois. Pour les plus de 65 ans, une personne seule gagne 1 618 euros, et 1 941 euros pour un couple.

Les aides aux plus modestes

Grâce à l’Insee, l’on découvre aussi que 10 % des Français les plus aisés ont plus de 3 184 euros par mois. Soit 3,4 fois plus important que les 10 % des Français les plus modestes. Les plus modestes ont 932 euros par mois, quand le seuil de pauvreté monétaire est fixé à 1 041 euros par mois. Pour contrer cela, il sera possible de mettre en avant la revalorisation du RSA, les aides aux actifs à revenus faible, ou encore la prime d’activité.

