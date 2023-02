Entre un achat immobilier et une location, il peut être difficile de choisir. En outre, il convient également de calculer en combien de temps peut-on amortir un achat immobilier. Tout dépend des villes où s’effectue l’achat.

Une moyenne d’un an et neuf mois

Pour amortir un investissement immobilier de 70 mètres carré, il faut, en moyenne, un an et neuf mois. C’est le temps demandé pour l’achat soit mieux que la location. Attention toutefois, pour un bien de 30 mètres carré, il faut deux ans et un mois pour que l’achat immobilier soit amortit. Ce qui est largement mieux qu’il y a plusieurs années. Notamment grâce à des taux d’intérêt très bas.

Des résultats différents en fonction des villes

Dans la majorité des villes, il est possible d’amortir un achat immobilier rapidement. Mais il existe toujours quelques exceptions. Notamment dans les plus grandes agglomérations. En attendant, il faut savoir qu’à Mulhouse, Perpignan et au Havre, il faut compter huit mois pour que l’achat immobilier soit amortit. Et 11 mois du côté de Reims. À noter également qu’il faut un an tout juste, à Orléans, Limoges et Brest.

Les villes où l’amortissement est le plus long

Sans réelles surprises, les plus grandes villes de France possèdent l’amortissement le plus long. Il faut deux ans et un mois à Strasbourg et Nantes. Deux ans et six mois à Rennes. Les chiffres explosent à Boulogne-Billancourt (cinq ans et un mois), et à Bordeaux, avec six ans et cinq mois. Enfin, Lyon et Paris sont les villes où l’amortissement est le long. il faut compter sept ans et six mois à Lyon, contre huit ans et deux mois à Paris.