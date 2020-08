Le classement des meilleures universités dans le monde

Il existe de nombreuses universités à travers le monde. Si certaines sont trop classiques, d’autres, en revanche, sont considérées comme les meilleurs à travers le monde.

5 – California Institute of Technology

Située aux États-Unis, cette université est remarquable. À noter également que c’est cette université qui est citée dans The Big Bang Theory.

4 – Oxford, Angleterre

Pour découvrir la meilleure université d’Europe, il faut prendre la direction de l’Angleterre. Et à Oxford, de nombreux noms y sont passés. Comme Emma Watson, Hugh Grant, ou encore et surtout, Stephen Hawking.

3 – Harvard – Cambridge

Harvard n’est rien autre que l’une des plus célèbres universités à travers le monde. L’université peut également se vanter d’avoir formé plus de 70 prix Nobel. Et beaucoup de noms y sont passés. JFK, Roosevelt, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Barack Obama, et même Jacques Chirac.

2 – Stanford – San Francisco

Ici, pas moins de 20 prix Nobel sont issus du lieu. Attention cependant, puisque l’université est très sélective. Seulement 5 % d’acceptation.

1 – Massachusetts Institute of Technology – Cambridge

Pour être accepté au MIT, cela peut être compliqué. En attendant, l’on pourra souligner que Buzz Aldrin a été formé ici. Pour rappel, Buzz Aldrin était l’un des premiers hommes qui a posé le pied sur la lune.

