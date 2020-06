Le classement des plus grandes banques en Europe

Comme dans beaucoup d’autres domaines, il existe de nombreuses banques en Europe. Et certaines sont bien plus grandes que d’autres. Retour sur les plus grandes banques en Europe.

5 – UBS

Première banque à apparaître ici, la banque UBS arrive à la cinquième position des plus grandes banques en Europe. Avec un produit net bancaire, de 26 milliards d’euros. Tout déduit, son résultat net est de 4 milliards d’euros.

4 – Crédit Agricole

Première banque Française de ce classement, le Crédit Agricole. Son produit net bancaire se hisse à 33 milliards d’euros, pour un résultat net de 6,8 milliards d’euros.

3 – BNP Paribas

Autre banque Française, avec un produit net bancaire très élevé. À hauteur de 42 milliards d’euros ! Pour la BNP Paribas, son résultat net est de 7,5 milliards d’euros.

2 – HSBC

En deuxième position, la banque HSBC. Cette banque Britannique possède un produit net bancaire de 46 milliards d’euros. Mais c’est sur le résultat net que la banque se démarque. Notamment en étant la banque avec le meilleur résultat net. Pas moins de 13 milliards d’euros.

1 – Santander

Voilà donc la plus grande banque en Europe. Avec pas moins de 48 milliards d’euros en produit net bancaire. Son résultat net est cependant moins élevé que celui de HSBC. Il est de 9 milliards d’euros.

