Grâce à Reputation Institute, il est possible de connaître les 5 marques les plus réputées en France. Plusieurs critères ont été utilisés pour cela, comme l’innovation, les produits et services proposés, mais également l’environnement de travail ou encore l’engagement citoyen et autres performances financières.

5 – Andros

L’entreprise qui a vu le jour en 1985 aura fait bien du chemin pour s’imposer auprès des Français. Actuellement, l’entreprise possède plusieurs marques de renom, comme Bonne Maman, Saint-Michel et Mamie Nova.

4 – Nintendo

Difficile de passer à côté de Nintendo et du succès de ses jeux-vidéo. L’entreprise qui avait commencée dans le secteur des cartes à jouer est désormais un leader incontestable du milieu des jeux-vidéo. Et se veut très réputée en France.

3 – Michelin

La marque Michelin est habituée à jouir d’une très bonne réputation. Et reste très souvent citée dans les divers classements des meilleures marques. C’est donc normal de retrouver cette dernière ici.

2 – Rolex

Marque Suisse, Rolex est un exemple parfait du luxe. Les montres ne cessent de plaire, et ce, depuis 1905 maintenant. Ce n’est donc pas surprenant de voir cette marque se hisser à un si haut niveau de réputation.

Lego, marque la plus réputée

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais c’est bien la marque Lego qui arrive en tête des marques les plus réputées en France. Depuis 2014 d’ailleurs, Lego est devenu le premier fabricant de jouets sur la planète. Et c’est sans compter le marketing digital, mené à la perfection.

