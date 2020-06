Quelles sont les marques les plus puissantes dans le monde ?

Dans le monde, certaines marques sont plus fortes que d’autres. Retour donc, sur les marques qui connaissent un incroyable succès, et qui sont fortement ancrées

5. Visa

3 milliards, voilà le nombre de titulaires de cette carte de crédit à travers le monde. Et en date de la fin d’année 2017. Sur une seule année, la marque Visa a gagné deux points, et arrive donc à la cinquième position des marques les plus puissantes dans le monde.

4. Microsoft

Pas de réelles surprises ici, c’est Microsoft qui reste dans le Top 5. Et fortement ancré. La société apparue en 1975 aura même connue une capitalisation boursière affichée à plus de 1 000 milliards de dollars.

3. Google

La société qui était première auparavant, aura connu une chute à la troisième place. Mais elle reste bien sur le podium. Cela ne change en rien la force de la marque. Et sa valeur estimée à plus de 300 milliards de dollars. Un cador dans le marketing digital.

2. Apple

Bien que talonné de près par Google, Apple conserve avec brio sa seconde place grâce à ses produits phares que sont l’iPhone et l’iPad. Sans oublier iTunes. Grâce à tout cela, la valeur d’Apple se hisse à 309,5 milliards.

1. Amazon

Ce n’est pas vraiment un secret, la force d’Amazon est telle que Google, Apple et Microsoft ne peuvent rien. Sans concurrence, voilà donc la marque la plus puissante du monde. Avec une valeur estimée à 315 milliards de dollars.

